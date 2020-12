POL-MR: Auseinandersetzung im Parkhaus; Gefährliche Fahrweise - Polizei sucht Zeugen; Radfahrer flüchtete nach Unfall; Ladendiebe aufgefallen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Auseinandersetzung im Parkhaus

Polizei und Rettungsdienst waren am Samstag, 12. Dezember gegen 16 Uhr nach einer Auseinandersetzung im Parkhaus in der Anneliese-Pohl-Allee im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 21-jährigen Armenier und einem 27-jährigen Iraner. Letztendlich erlitten beide Männer Schlag- und Schnittverletzungen und bedurften ärztlicher Behandlung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zum genauen Geschehensablauf dauern an. Die Polizei stellte ein Messer sicher.

Friedensdorf/Damshausen - Gefährliche Fahrweise - Polizei sucht Zeugen

Nach einem gefährlichen Farhmanöver in den Serpentinen auf der Kreisstraße 73 zwischen Friedensdorf und Damshausen am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 16.15 Uhr, ermittelt die Polizei. Einige Autofahrer mussten bremsen und sogar ausweichen. Diese Autofahrer sind wichtige Zeugen und werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf in Verbindung zu setzen. Schon vor der eigentlich gefährlichen Situation fiel der Mutter eines mitfahrenden 3 Monate alten Säuglings auf ihrem Weg nach Friedensdorf der graue BMW hinter ihr auf. Der Fahrer drängelte und fuhr sehr dicht auf. Kurz vor einer Kurve und trotz Gegenverkehrs setzte der BMW zum Überholen von gleich drei Fahrzeugen an. Der Gegenverkehr musste sichtbar bremsen und teilweise sogar seitlich bis in die Bankette bzw. den Straßengraben ausweichen. Auch das der Frau vorausfahrende Auto und sie selber mussten stark bremsen und nach rechts ausweichen. Das ermöglichte dem BMW-Fahrer, sich ohne Kollision zwischen den Autos durch zu quetschen. Wer war von diesem gefährlichen Fahrmanöver betroffen? Wer kann etwas zur Fahrweise des BMW sagen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Radfahrer flüchtete nach Unfall

Nach einem Unfall an der Einmündung Neue Kasseler Straße/Mauerstraße flüchtete der beteiligte Fahrradfahrer, ein Mann mit gelber, reflektierender Jacke und einer Mütze auf dem Kopf. Er fuhr ein Herrenrad. Der Radfahrer kam aus der Mauerstraße und kollidierte mit dem Heck eines aus der Neuen Kasseler Straße nach links in die Mauerstraße abbiegenden blauen VW Golf. Der Unfall war am Samstag, 12. Dezember, gegen 20.20 Uhr. Der Golffahrer stand nach eigenen Angaben zuvor an der Rot zeigenden Ampel und fuhr dann bei Grün los. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Radfahrers beitragen könnten?

Marburg - Ladendiebe aufgefallen

Nahezu zeitgleich, am Samstag, 12. Dezember, gegen 17.40 Uhr fielen in einem Kaufhaus in der Universitätsstraße zwei Ladendiebe auf. In einem Fall hatte ein 15-jähriger Jugendlicher versucht, 32 Google-Play-Karten aufgeteilt und versteckt in seinen beiden Turnschuhen an der Kasse vorbei zu schleusen. Die Karten haben einen Wert von mehr als 1000 Euro. Bei dem zweiten, ertappten Dieb handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann. Er versuchte Parfüm zu stehlen. Zunächst zeigte sich der Mann kooperativ, dann aber versuchte er zu flüchten. Beim Versuch, ihn festzuhalten fielen dann die bis dahin noch unentdeckten, eingesteckten Tabakwaren aus den Taschen. Später fand die Polizei noch eine goldfarbene Armkette und offenbar unbezahlte Socken. Da der Mann sich wehrte, muss er sich nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Die beiden ertappten Männer leben in Gießen. Ob sie gemeinschaftlich handelten, bedarf weiterer Ermittlungen. Ausreichende Haftgründe lagen nicht vor, sodass die Polizei sie nach den notwendigen Maßnahmen entließ.

