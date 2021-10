Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Taschendiebstahl +++ Leezdorf - Unfallflucht +++ Aurich - Spiegelunfall +++ Aurich - Parkendes Auto touchiert +++ Südbrookmerland - Pedelec-Fahrer gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Taschendiebstahl

In einem Lebensmittelmarkt in Aurich kam es am Freitag zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang Unbekannter hielt sich nach ersten Erkenntnissen gegen 16 Uhr in dem Markt im Hammerkeweg auf und entwendete aus der Handtasche einer Seniorin ein Portemonnaie. Der mutmaßliche Täter wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß und schlank, im Alter von etwa Ende 30. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Hotels in Leezdorf, Am Sandkasten, kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, auf dem Parkplatz gegen einen Seat Leon und beschädigte das hintere Kennzeichen und den Stoßfänger. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher mit seinem Fahrzeug, an dem bei dem Unfall vermutlich das Bremslicht beschädigt wurde, von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Spiegelunfall

Zwei Autofahrer sind am Montagmorgen in Aurich an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Gegen 6.45 Uhr fuhr der Fahrer eines blauen Ford Fiesta auf der Timmeler Straße, als ihm in Höhe der Hausnummer 7 ein unbekannter Autofahrer entgegenkam und zu weit mittig fuhr. Es kam zur Kollision der linken Außenspiegel. Der Spiegel des Ford Fiesta wurde durch den Aufprall abgeschlagen. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise auf den Autofahrer nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Parkendes Auto touchiert

Zu einer Unfallflucht kam es in der vergangenen Woche an der Oldersumer Straße in Aurich. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen dunklen Opel Corsa E am Fahrbahnrand. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Aurich fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Pedelec-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Sonntag an einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland beteiligt war. Gegen 19.30 Uhr fuhr der bislang Unbekannte nach ersten Erkenntnissen mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der B 72 in Richtung Aurich. Als ihm etwa in Höhe der Einmündung zum Weißen Weg ein 18-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam, streifte er diesen beim Vorbeifahren. Der 18-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell