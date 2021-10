Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Autofahrer kollidiert mit Baum

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagabend in Großefehn mit einem Baum kollidiert. Der Mann fuhr gegen 21 Uhr mit einem Chevrolet auf der Lindenstraße und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Straßenbaum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. Der Rettungsdienst und eine Notärztin waren vor Ort. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 46-Jährige leicht verletzt.

