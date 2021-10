Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt +++ Norden - Schranke auf Vereinsgelände beschädigt +++ Südbrookmerland - Autofahrerin gegen Baum geprallt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Aurich einen weißen Seat Leon beschädigt. Es wurden die Motorhaube, der Kotflügel und die A-Säule des Fahrzeugs demoliert, möglicherweise mit einem Baseballschläger oder einer Stange. Der Vorfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von Samstag, 16.10.2021, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 19.10.2021 Uhr. Im Tatzeitraum stand der Wagen in der Markstraße, im Stiekelriegweg und vor einem Imbiss an der Esenser Straße. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden - Schranke auf Vereinsgelände beschädigt

Auf einem Vereinsgelände in Norden kam es zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte nach ersten Erkenntnissen am Freitag, 15.10.2021, zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr, die Halterung der Schranke zu einem Tennisclub in der Linteler Straße. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Südbrookmerland - Autofahrerin gegen Baum geprallt

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch in Südbrookmerland von der Fahrbahn abgekommen. Die Heranwachsende fuhr gegen 22 Uhr mit einem Renault auf der Forlitzer Straße, als sie nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt in einer Kurve von der Straße abkam. Sie geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. Die 19-Jährige und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Beiden ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell