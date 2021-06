Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Carports in 18513 Keffenbrink (LK V-R)

Grimmen (ots)

Am 24.06.2021 gegen 19:40 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Carport in 18513 Keffenbrink informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte ein Carport, ein Pavillion in den Ausmaßen von 10 x 15 Metern und ein neben dem Carport stehender Wohnanhänger. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grammendorf, Tribsees, Zarrentin und Deyelsdorf gelöscht werden. Diese waren mit 40 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz. Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

