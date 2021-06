Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen bei Solkendorf (LK V-R)

Barth (ots)

Am 23.06.2021 gegen 21:05 Uhr kam es auf dem Feldweg zwischen den Ortschaften Hohendorf und Solkendorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Suzuki befuhr einen unbefestigten Feldweg aus Richtung Hohendorf kommend in Richtung Solkendorf. Plötzlich lief ein Reh über den Weg. Der Fahrzeugführer wollte dem Tier ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit diesem. Hierbei wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt. Zwei Insassen im Alter von 19 und 20 Jahren zogen sich ebenfalls Verletzungen zu. Der 19-jährige Beifahrer wurde schwer und der 20-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Betäubungsmittel- oder Alkoholkonsum konnten als Unfallursache ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.100,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell