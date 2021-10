POL-AUR: Aurich - Kraftstoff auf Baustelle gestohlen +++ Aurich - Motorhaube zerkratzt +++ Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren +++ Großefehn - Pedelec-Fahrer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kraftstoff auf Baustelle gestohlen

Auf einer Baustelle in Aurich kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Kraftstoffdiebstahl. Unbekannte betraten zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, die Baustelle in der Straße Zum Schirumer Leegmor. Aus dem Tank von zwei Baustellenfahrzeugen entwendeten sie nach bisherigem Erkenntnisstand mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Motorhaube zerkratzt

Auf einem Parkplatz in der Von-Jhering-Straße in Aurich wurde ein Auto beschädigt. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, zerkratzten Unbekannte die Motorhaube eines VW Phaeton, der zur Tatzeit vor dem Europahaus stand. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag in Aurich einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 26-Jährige war gegen 1.30 Uhr auf der Esenser Straße unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das geführte Auto nicht zugelassen und es waren falsche Kennzeichen angebracht. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Großefehn - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Großefehn verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr fuhr der 66 Jahre alte Mann auf dem Geh- und Radweg an der Lindenstraße, als eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus dem Steenkerweg kam. Sie übersah den Pedelec-Fahrer und erfasste ihn. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell