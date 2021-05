Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Praxisräumlichkeiten - Bargeld entwendet

Löhne (ots)

(jd) Zwei Mitarbeiter einer Praxis in der Bültestraße stellten am Freitag (21.5.) fest, dass Geld aus der Kasse am Empfangstresen fehlte. In einem scheinbar unbeaufsichtigten Moment, griffen bislang unbekannte Täter gegen etwa 13.00 Uhr in die Kasse und nahmen einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe mit. Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss eines kombinierten Geschäfts- und Wohnkomplexes. Zum Tatzeitpunkt hielten sich keine weiteren Kunden im Wartebereich der Praxis auf. Die Polizei bittet daher Zeugen, die am vergangenen Freitag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

