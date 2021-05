Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Bereits am vergangenen Donnerstag (20.5.) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Blankensteinstraße, bei dem ein 10-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Junge war mit drei weiteren Freunden in einem Schnellrestaurant und anschließend fuhren die drei Kinder, um etwa 16.40 Uhr, mit ihren Fahrrädern in Richtung Levisonstraße. Plötzlich wurde die Gruppe von einem Motorrad überholt. Der bisher unbekannte Motorradfahrer fuhr dabei so dicht an den Kindern vorbei, dass er das Rad des 10-jährigen Bünders touchierte. Daraufhin geriet das Rad ins Schlingern und der Junge stürzte auf die Straße. Bei diesem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Der Motorradfahrer hielt kurz an, begutachtete sein eigenes Fahrzeug und fuhr dann weiter ohne seinen Pflichten nachzukommen. Daher bittet die Polizei den Unfallbeteiligen oder Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

