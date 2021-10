Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Container +++ Wiesmoor - Einbruch in Schuppen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Container

Unbekannte sind in Moordorf in das Außenlager eines Drogeriemarktes in der Markstraße eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Container und durchsuchten die gelagerte Ware. Es wurden diverse Dekorationsartikel entwendet. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Einbruch in Schuppen

In einen Schuppen in Großefehn wurde eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Jahnstraße gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Motorroller. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

