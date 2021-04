Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Nach Fahrradunfall am Brautsee werden Zeugen gesucht

Schleswig (ots)

Mittwochnachmittag (21.04.21) gegen 14:10 Uhr wurde ein 10-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Brautsee" in Schleswig leicht verletzt.

Ein silberner Kleinwagen fuhr in Richtung Gallberg und überholte parkende Fahrzeuge. Die entgegenkommende Radfahrerin musste ausweichen, geriet an den Bordstein und stürzte. Der Fahrer des Wagens fuhr anschließend weiter. Auf der Fahrerseite des Autos soll ein Aufkleber gewesen sein.

Der Unfall soll von einigen erwachsenen Personen beobachte worden sein. Diese stehen namentlich aber nicht fest und werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Schleswig zu melden (Tel.: 04621 - 840).

