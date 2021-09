Polizei Essen

POL-E: Essen: 16-Jähriger geschlagen und getreten - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45239 E.-Werden:

Am 22.07.2021 gegen 19:00 Uhr wurde ein 16-Jähriger von zwei unbekannten Tätern am Bahnhof Essen-Werden beleidigt, ins Gesicht geschlagen und mit dem beschuhten Fuß in den Bauch getreten.

Hier die Originalmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5025774

Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Bilder erhielt die Kriminalpolizei entscheidende Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus Essen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Fotofahndung wird somit zurückgenommen. Bitte löschen Sie das Foto und teilen Sie dieses nicht weiter./SoKo (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell