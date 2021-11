Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 1.10 Uhr in Holtgast. Auf der Straße Coldewind (K 44) überholte ein Autofahrer in Richtung Utgast einen jugendlichen Radfahrer. Der Jugendliche kam hierbei mit seinem Fahrrad nach rechts von der Straße ab und stürzte. Er wurde verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher, der einen Geländewagen gefahren haben soll, nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

