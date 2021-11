Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ochtersum - Spiegelunfall +++ Friedeburg - Unfall auf Bundesstraße

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ochtersum - Spiegelunfall

Zu einem Spiegelunfall kam es am Freitag in Ochtersum. Gegen 12 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit einem Mazda auf dem Fulkumer Weg von Fulkum kommend in Richtung Ochtersum, als ihr ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam. Die Fahrzeuge touchierten sich an den Außenspiegeln. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

Friedeburg - Unfall auf Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag auf der Wieseder Straße (B436) in Friedeburg. Eine 22 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte gegen 7.15 Uhr in Höhe Strooter Moor von einem Grundstück auf die derzeit einspurige Bundesstraße fahren und übersah hierbei offenbar den 49-jährigen Fahrer einer Mercedes G-Klasse, der aus Richtung Friedeburg kam. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 22-jährige Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

