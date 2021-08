Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vermisst

Kehl (ots)

Die Suche nach einem 65 Jahre alten Mann, die vom frühen Montagabend bis in die Nacht hinein andauerte, konnte am frühen Dienstagmorgen letztlich erfolgreich abgeschlossen werden. Der an Demenz leidende Senior wurde der Polizei kurz vor 19 Uhr als vermisst gemeldet. Im Rahmen der eingeleiteten Suchmaßnahmen war im Stadtgebiet Kehl auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am frühen Dienstagmorgen gelang es einer Rettungswagenbesatzung schließlich, den Gesuchten in der Daimlerstraße ausfindig zu machen und unversehrt zu seinem Seniorenheim zurückzuführen.

