Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Einbruch erwischt

Offenburg (ots)

Eine 22 Jahre alte Frau steht im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag gemeinsam mit einer noch unbekannten Komplizin in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schanzstraße eingebrochen zu sein. Die beiden Frauen wurden kurz vor 1 Uhr auf frischer Tat ertappt. Während einer der ungebeten Besucherinnen hierbei die Flucht gelang, konnte die 22-Jährige durch Anwohner bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sie muss sich nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen zu ihrer Komplizin dauern an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer: 0781 21-2200 entgegen.

