Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hoher Schaden

Baden-Baden (ots)

Die nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit eines 56 Jahre alten Autofahrers dürfte nach Angaben eines Zeugen am Sonntagmorgen auf der A5 für einen erheblichen Sachschaden gesorgt haben. Der Mann verlor kurz vor 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Porsche und krachte in die Seitenschutzplanke. Während an seinem Wagen hierdurch ein Schaden von rund 70.000 Euro entstand, beziffert sich die Reparatur an der Leitplanke auf etwa 8.000 Euro. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell