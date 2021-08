Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Mit Alkohol am Steuer

Gengenbach (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin war es am Sonntag zu verdanken, dass eine mutmaßliche Verkehrssünderin gegen 17.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen werde konnte. Die Hinweisgeberin verständigte die Beamten des Polizeireviers Offenburg, nachdem sie beobachtet hatte, wie die Mercedes-Fahrerin in mutmaßlich alkoholisiertem Zustand in der Leutkirchstraße in ihren Wagen stieg und davonfuhr. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte die Autofahrerin wenig später einer Kontrolle unterzogen werden. Da ein Atemalkoholtest hierbei einen Wert von über drei Promille ans Licht brachte, musste sie in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell