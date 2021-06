Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei bitte um Hinweise zum Tatverdächtigen und zum Stehlgut nach Einbruch - Öffentlichkeitsfahndung

Ratzeburg (ots)

16. Juni 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.11.2020 - Wohltorf

Hintergrund ist ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg in Wohltorf vom 16.11.2020. Zwischen 14.40 Uhr und 15.20 Uhr gelang es dem unbekannten Täter über die rückwärtige Terrassentür in das Objekt einzudringen. Die Wohnräume wurden anschließend nach Wertgegenständen durchsucht.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang der auf den Fotos abgebildete Mann. Er ist ca. 175 cm groß, von athletischer Gestalt und habe dunkle kurze Haare. Sein Alter wird auf ca. 25-30 Jahre geschätzt. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem roten Langarmshirt, einer dunkelblauen Arbeitsjacke mit Fellkragen und hellblau abgesetzter Schulterpartie. Er trug weiterhin eine dunkelblaue Wetterschutz- oder Fahrradhose mit je zwei breiten Reflexionsstreifen auf Höhe der Waden. Auch erhoffen die Ermittler Hinweise zum damals entwendeten Fahrrad zu erhalten. Das gesuchte Mountainbike hat einen schwarz-gelben Rahmen mit dem Aufdruck "Bergsteiger".

https://t1p.de/0bd0

Die Kriminalpolizei Reinbek führt die weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707 -0 sowie per E-Mail unter wohnungseinbruch@polizei.landsh.de entgegen.

