Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ausweichstrecke für die gesperrte L225 im Visier

Ratzeburg (ots)

16. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 16.06.2021 - Ammersbek

Die L 225, Bünningstedter Straße in Ahrensburg ist derzeit gesperrt, was viele Ortskundige dazu veranlasst, die Straßen im Ammersbeker Wohngebiet "Daheim" als Ausweichstrecke zu benutzen. Heute Morgen, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Ammersbek in den Straßen Am Golfplatz und im Eschenweg eine stationäre Verkehrskontrolle durch.

Das Hauptaugenmerk dieser Kontrolle lag auf der Geschwindigkeitsüberwachung.

Insgesamt wurden durch die Beamten 13 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit eingeleitet. Die Überschreitungen bei der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h lagen zwischen 9 und 14 km/h.

Die Ausweichstrecke wollte zudem ein Sattelzug befahren, obwohl hier ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 7,5 t besteht.

Weitere Bilanz der Kontrolle

- drei Gurtverstöße - ein Fall verbotene Nutzung eines Mobiltelefons - ein Verstoß mangelnde Ladungssicherung - zudem eine Missachtung eines vorfahrtsberechtigten Radfahrers (rechts vor links)

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell