POL-OG: Baden-Baden, Oos - Verbal bedroht und leicht verletzt

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Am Rollfeld eine 35-Jährige geschlagen und sie bedroht haben. Aussagen des Opfers zu Folge habe der Mann gegen 10 Uhr an ihrer Tür geklopft. Als sie hierauf die Tür öffnete, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf sie verbal bedroht und körperlich angegangen worden sein soll. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Ob sich die beiden Beteiligten kennen und was die Hintergründe der Tat sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

