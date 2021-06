PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfall in Elz +++ Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Limburg (ots)

Unfall mit Sachschaden in Elz -- Am gestrigen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Nentershausen mit seinem Opel, die Mühlstraße in Elz. Er wollte dann nach links in die Rathausstraße einbiegen und übersah hierbei einen 77-jährigen Mercedes-Fahrer aus Elz. Verletzt wurde niemand; es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden-- Am Freitag, den 25.06., gegen 22.10 Uhr, kam es in Hünfelden-Mensfelden zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger aus Bad Camberg befuhr mit seinem Opel die Hehnerstraße. An der Kreuzung Remmeltstraße übersah er einen Audi und kollidierte mit diesem. Der Opel drehte sich und kam rückwärts in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Der 32-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde leicht verletzt; der Fahrer des Audi entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 65000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

