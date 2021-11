POL-AUR: Norden - E-Scooter war nicht versichert +++ Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Norden - Auto übersehen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - E-Scooter war nicht versichert

Ein Jugendlicher war am Sonntag in Norden mit einem unversicherten E-Scooter unterwegs. Die Polizei hielt den 16-Jährigen in der Bahnhofstraße an. Da er für das Elektrokleinstfahrzeug keinen gültigen Versicherungsnachweis erbringen konnte, wurde dem 16-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis war am Montag in Aurich ein 42 Jahre alter Autofahrer unterwegs. Der Mann fuhr gegen 12.45 Uhr im Finkenburgweg, als die Polizei ihn stoppte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Auto übersehen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Norddeicher Straße in Norden sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr wollte eine 71 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Mitsubishi von einem Grundstück nach rechts auf die Norddeicher Straße fahren und übersah hierbei offenbar eine von links kommende Mercedes-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 22-jährige Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Mitsubishi der 71 Jahre alten Frau wurde durch den Aufprall gegen einen geparkten Daewoo am Fahrbahnrand geschleudert, in dem ein 15-Jähriger saß. Der Junge wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

