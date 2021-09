Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neukirch, Lkrs. RW)Carport fängt Feuer - hoher Sachschaden (03.09.2021)

Rottweil-Neukirch (ots)

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet am Freitagnachmittag, gg. 16.15 Uhr, ein Carport in Rottweil-Neukirch in Brand. Unter dem Carport befanden sich ein abgemeldeter Pkw sowie ein Anhänger. Der Carport geriet in Vollbrand, das Feuer griff dann auf das wenige Meter entfernte Wohnhaus über. Der Carport wurde vollständig zerstört, ebenso der Pkw und der Anhänger. Am Wohnhaus wurden die westliche Gebäudefassade sowie das Dach in Mitleidenschaft gezogen. Rauch gelangte ins Gebäudeinnere, das Gebäude wurde unbewohnbar. Verletzte waren nicht zu beklagen, der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 150.000 EUR. Die Feuerwehr Rottweil war mit 57 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdient war mit 8 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Zur Klärung der Brandursache sind weitere Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen erforderlich.

