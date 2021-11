Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht +++ Friedeburg - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Wittmund kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Eine Autofahrerin hatte ihren roten VW Golf von 11.15 Uhr bis 12.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Auricher Straße, in Höhe der Hausnummer 5, abgestellt. Als sie zum Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Offenbar war ein Verkehrsteilnehmer gegen den Wagen gestoßen und von der Örtlichkeit geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - Auffahrunfall

In Friedeburg kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße. Gegen 9 Uhr war ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer auf der B436 von Friedeburg aus in Richtung Wiesmoor unterwegs. Als vor ihm eine 53-jährige Opel-Fahrerin anhielt, um nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen, erkannte er die Situation zu spät und fuhr auf. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell