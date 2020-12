Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Ausfall der Bad Segeberger Polizeirufnummern

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Montag (07.12.2020) wird es in dem Zeitfenster zwischen 07 Uhr und 13 Uhr zu Arbeiten an der Telefonanlage der Polizei Bad Segeberg kommen.

Bedingt durch technische Umstellungen werden die Schutz- und Kriminalpolizei unter der Rufnummer 04551 / 884-xxx nur eingeschränkt erreichbar sein.

Ein persönlicher Besuch ist weiterhin möglich.

In dringenden Fällen bitten wir, die Polizei über 110 zu informieren oder die 01516 - 13 17 554 zu wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell