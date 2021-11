Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Parkplatzunfall +++ Norden - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Parkplatzunfall

Zu einem Parkplatzunfall kam es zwischen Montag und Dienstag in der Auricher Innenstadt. Auf dem Schloßplatz stieß ein bislang Unbekannter gegen die Fahrertür eines weißen VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 6.45 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag gegen 16 Uhr in Norden. Eine 73 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße 72 in Richtung Norden. Vor dem Kreisel in Höhe Heerstraße übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine verkehrsbedingt haltende 48-jährige VW-Fahrerin und fuhr auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell