Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schüsse auf parkende Fahrzeuge

Mettweiler (ots)

Am 23.06.2021 zwischen 16:30 bis 17:00 Uhr wurden in Mettweiler "An der Sang" mehrere Schüsse aus einem (vermutlich) Luftgewehr auf parkende Fahrzeuge abgegeben. Hierbei ging eine Scheibe zu Bruch und es entstanden mehrere Lackschäden an den Fahrzeugen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den/die Täter.

