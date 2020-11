Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Datteln

Am Dienstag, zwischen 06:00 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten, braunen BMW 3er Baureihe an der Castroper Straße. Das Auto stand am Fahrbahnrand. Beschädigt ist die rechte Seite, sodass der Schaden mutmaßlich von einem Fahrradfahrer verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marl

Am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 16:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Skoda Fabia an der Halterner Straße. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz für Spaziergänger an der Ecke Haardgrenzstraße. Der Schaden befindet sich an der rechten Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

