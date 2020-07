POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2020 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Biberach: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen wurden zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Heilbronn-Biberach leicht verletzte. Gegen 10.30 Uhr befuhr die 71-jährige Lenkerin eines Opel Corsa die Finkenbergstraße. Als sie an der Einmündung zur Hahnenäckerstraße nach links abbog, übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten VW UP einer 76-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen, wodurch beide Frauen leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindesten 3.000 Euro.

Bad Rappenau: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug am Dienstagvormittag einen geparkten Pkw in Bad Rappenau und flüchtete von der Unfallstelle. Zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr touchierte der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den 5er BMW der 32-Jährigen Besitzerin. Der Wagen war zu diesem Zeitpunkt auf dem Rathausparkplatz in der Kronenstraße abgestellt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Gartenschuppen

Ein Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagnachmittag Zutritt zu einem Gartenschuppen in Heilbronn-Sontheim. Zwischen 18.00 Uhr und 15.00 Uhr betrat der Unbekannte das Grundstück in der Robert-Bosch-Straße und brach gewaltsam den Schuppen auf. Aus dem Inneren entwendete der Täter Werkzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Einbrecher. Zeugen des Einbruches und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sontheim unter der Telefonnummer 07131 253093, zu melden.

Heilbronn: Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 14.000 Euro Sachschaden ist das Endergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Eine 53-Jährige parkte gegen 16.15 Uhr mit ihrem VW Polo in der Austraße aus. Hierbei übersah sie vermutlich den von hinten herannahenden VW Passat eines 38-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten parallel zusammen. Zudem touchierte der Wagen der 53-Jährigen mit dem am rechten Straßenrand geparkten VW Passat eines 48-Jährigen.

Heilbronn: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Montagabend verunfallten drei Fahrzeuge in Heilbronn und es entstand ein hoher Sachschaden. Gegen 17.45 Uhr befuhr der 19-jährige Lenker eines Mercedes die Wilhelmstraße in Richtung Charlottenstraße. Hier fuhr der junge Mann vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen an der roten Ampel stehenden Mazda eines 59-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen davorstehenden BMW aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Güglingen: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montagabend wurde ein Kind bei einem Unfall mit einem Pkw in Güglingen verletzt. Gegen 18.30 Uhr befuhr die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad die Seebergstraße. Als diese an der Einmündung zur Seestraße nach links abbog, übersah das Kind vermutlich den in der Straße "Seepark" haltende Dacia einer 62-Jährigen. Die junge Radfahrerin fuhr frontal gegen das Auto und stürzte. Hierbei wurde das Mädchen leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenstadt am Kocher: Nach der Nachtschicht von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmorgen kam eine junge Frau auf der Landstraße zwischen Neckarsulm und Neuenstadt am Kocher von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Nach der Nachtschicht der 18-jährigen Fahrerin eines Ford kam die junge Frau mit ihrem Wagen gegen 06.45 Uhr von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie ungefähr fünf Meter eine Böschung hinab, woraufhin ihr Pkw nach weiteren knapp 150 Metern gegen einen Apfelbaum prallte. Von diesem abgewiesen kam der Wagen letztendlich nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem anderen Baum zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen könnte Sekundenschlaf für das Abkommen von der Fahrbahn ursächlich gewesen sein. Die Unfallermittlungen dauern an.

Bad Friedrichshall: Unfall mit Personenschaden

In Bad Friedrichshall wurde am Montagabend eine Fahrradfahrerin von einem Pkw angefahren und verletzt. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf dem Palisadenring. Als dieser gegen 17.00 Uhr in den Einmündungsbereich einfuhr, übersah er vermutlich die linksabbiegende 26-jährige Radlerin. Beide Fahrzeuge kollidieren im Einmündungsbereich. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Möckmühl: Diebstahl von Pfandflaschen

Im Zeitraum von Montag, gegen 18.00 Uhr, und Dienstag, gegen 08.00 Uhr, entwendeten Einbrecher mehrere Kisten Pfandgetränkeflaschen eines Getränkehandels in Möckmühl. Die Täter überwanden den Maschendrahtzaun des Innenhofes in der Straße "Waagerner Tal" und stahlen die leeren Flaschen von dem Gelände. Wie diese abtransportiert wurden ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000, zu melden.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte am Montag mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Neckarsulm. Zwischen 00.00 Uhr und 15.00 Uhr stand der nun demolierte VW Passat eines 28-Jährigen in der Paulinenstraße. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallverursacher vermutlich mit seinem Gefährt den abgestellten Wagen und verursachte rund 1.500 Euro Sachschaden. Anstelle sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher und bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Flein: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Am Dienstagabend beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug seinen geparkten Pkw in Flein. Der Besitzer des VW UP stellte diesen gegen 18.00 Uhr in der Talheimerstraße ab. Gegen 19.00 Uhr wurde der Unfallschaden an dem VW entdeckt. In diesem Zeitraum war der Wagen lediglich 30 Minuten unbeobachtet. Innerhalb dieser halben Stunde muss der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto gefahren sein. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

A6 / Heilbronn: Verkehrsunfall auf der Autobahn

15.000 Euro Sachschaden und eine schwer verletzte Person ist das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 6 bei Heilbronn. Gegen 16.30 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin in ihrem Citroen auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim hatte der Wagen eine Panne, sodass die Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen anhielt. Beide jungen Frauen stiegen aus, sicherten die Unfallstelle ab und kletterten über die rechte Leitplanke. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 78-jährige Fahrer eines BMW an das Pannenfahrzeug heran und erkannte dieses vermutlich zu spät. Er versuchte eine Kollision durch Ausweichen zu verhindern, prallte jedoch gegen das Heck des Citroen. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ilsfeld: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Donnerstag, 10.00 Uhr, und Freitag, 12.45 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen geparkten Mercedes Vito in Ilsfeld. Als der Besitzer zu seinem im Burgweg abgestellten Auto zurückkam, bemerkte er den Unfallschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Ein Unbekannter touchierte vermutlich das geparkte Auto mit einem größeren Fahrzeug, eventuell ein Transporter oder ein Lkw, und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

