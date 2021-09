POL-AUR: Esens - Fahrradteile gestohlen +++ Wittmund - Betrunken gefahren +++ Wittmund - Radfahrerin verletzt +++ Wittmund - Pedelec-Fahrer war betrunken

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Fahrradteile gestohlen

Am Montagmorgen kam es vor einem Supermarkt in Esens zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr entwendeten Unbekannte beim Fahrradständer eines Supermarkts am Herdetor von einem angeschlossenen, hochwertigen Rennrad das Vorder- und das Hinterrad. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tatausführung oder zum Abtransport der beiden Räder machen können. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Esens unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunken gefahren

Ein 65-jähriger Autofahrer war am Sonntag betrunken in Wittmund unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 20.30 Uhr im Ortsteil Funnix an und ließen ihn einen Atemalkoholtest machen. Der Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem 65-Jährigen wurde eine Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Wittmund - Radfahrerin verletzt

Eine 59 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag in Wittmund bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer auf der Esenser Straße in Richtung Blersumer Straße und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die Pedelec-Fahrerin, die ihm auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leicht verletzt.

Wittmund - Pedelec-Fahrer war betrunken

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Sonntag in Wittmund. Ein 26 Jahre alter Pedelec-Fahrer war gegen 14 30 Uhr entgegen der Fahrtrichtung in der Buttstraße unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich die Fahrbahn queren. Hierbei übersah er einen von links kommenden Autofahrer und touchierte das Heck. Der 26-jährige Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige erheblich alkoholisiert war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell