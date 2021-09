Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Mähroboter entwendet +++ Aurich - Auffahrunfall +++ Aurich - Transporter-Fahrer gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Mähroboter entwendet

Von einem Grundstück in der Wattstraße in Ihlowerfehn haben Unbekannte einen Mähroboter gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 10.40 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen grünen Rasenmähroboter der Marke Bosch. Hinweise nimmt die Polizei Ihlow entgegen unter Telefon 04929 9178515.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

In Aurich sind am Sonntagnachmittag bei einem Auffahrunfall zwei Personen verletzt worden. Um kurz nach 15 Uhr fuhr eine 35 Jahre alte Frau mit einem BMW auf der Großen Mühlenwallstraße stadtauswärts und hielt in Höhe Fockenbollwerkstraße an der Rot zeigenden Ampel an. Eine nachfolgende Ford-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät. Die 68-Jährige fuhr auf. Die 35-jährige BMW-Fahrerin und ihre 29 Jahre alte Beifahrerin, beide aus Großefehn, wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Aurich - Transporter-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht im Rahmen von Ermittlungen nach einem Verkehrsdelikt einen Transporter-Fahrer, der am Sonntag in Aurich unterwegs war. Der Unbekannte fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 13.15 Uhr mit einem schwarzen Transporter mit Emder Städtekennung auf der Hasseburger Straße in Fahrtrichtung Julianenburger Straße. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell