Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 03./04.09.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Fahrradfahrerin von Pkw touchiert

Am Freitag, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Fockenbollwerkstraße im Einmündungsbereich zur Wallinghausener Straße in Aurich zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Aurich beabsichtigte von der Fockenbollwerkstraße Straße nach links in die Wallinghausener Straße abzubiegen. Dabei übersah er eine 28-jährige Fahrradfahrerin aus Aurich, die den dortigen Radweg stadteinwärts befuhr. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern

Am Freitagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, stießen zwei Fahrradfahrerinnen in der Sandhorster Straße in Höhe der Einmündung zum Högteweg in Aurich zusammen. Eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Aurich befuhr die Sandhorster Straße in Richtung Aurich-Walle. Am Einmündungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines 12-jährigen Mädchens, die mit ihrem Fahrrad aus dem Högteweg kommend in die Sandorster Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 20-Jährige stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Sie wurde in das Krankenhaus nach Aurich verbracht. Das 12-jährige Mädchen blieb unverletzt.

Verkehrsunfallflucht

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Westerholt, befuhr am Freitag gegen 17.40 Uhr die Dornumer Straße in Richtung Westerholt. Ihren Angaben zu Folge kam ihr ein gelber Renault Twingo mit Auricher Städtekennung im Kurvenbereich entgegen. Dieser geriet auf die Fahrspur der Frau und es kam zu einem Spiegelunfall. Die Frau hielt an und wartete vergebens auf die andere beteiligte Person. Da sich diese Person bislang nicht gemeldet hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

PK Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz/ Urkundenfälschung Am Freitagabend wurde eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus Marienhafe im Stadtgebiet Norden durch die Polizei kontrolliert. Dabei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass an dem geführten Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Der Pkw war nicht für den Straßenverkehr zugelassen und es bestand kein Versicherungsschutz. Der 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

PK Wittmund

Esens - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend stellten Beamte der Polizei Wittmund fest, dass ein 24-jähriger Esenser seinen Pkw auf der Landstraße 6 führte, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friedeburg - Alkoholisierter Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die Friedeburger Straße (B 436) und geriet hier von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete im angrenzenden Straßengraben. Der alleinbeteiligte Unfallverursacher wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wirkte der Unfallverursacher alkoholisiert. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,00 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

