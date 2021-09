Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 05.09.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Alkoholisiert mit PKW in den Graben gefahren

Am Samstagvormittag, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 25jähriger Auricher die Neue Straße in Fahrtrichtung Hauptwieke. Nach Durchfahren einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zu stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 1,3 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war, zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt, eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Feier eskaliert

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizei Aurich zunächst eine Ruhestörung, ausgehend von einer Feierlichkeit, im Ihlower Ortsteil Simonswolde gemeldet. Ca. 30 Minuten nachdem eine Funkstreifenbesatzung die Feiernden zur Ruhe ermahnt hatte ergingen mehrere Notrufe, dass es zwischen den Feiernden zu lautstarken Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen kommen würde, weiter sei eine Glasscheibe zerstört worden. Bei Eintreffen mehrerer Streifenwagen zeigten sich die stark alkoholisierten Beteiligten äußerst aggressiv und konnten nur schwerlich voneinander getrennt werden. Ein 58jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt, als ein 19jähriger diesem während der Sachverhaltsaufnahme unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf schlug. In Folge des Einsatzes wurden der 19jährige und ein 46jähriger (beide aus Ihlow) zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen die Männer wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.

Aurich - Stark alkoholisierter Mann bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde der Polizei Aurich ein stark alkoholisierter Mann am Georgswall gemeldet, welcher sich augenscheinlich auf Grund der Alkoholisierung in einer hilflosen Lage befand. Die Situation konnte vor Ort bestätigt werden. Zumal kein medizinischer Notfall vorlag sollte der 28jährige aus Aurich zum Schutze seiner eigenen Person zur Wohnanschrift begleitet werden. Auf dem Weg dorthin wurden die eingesetzten Beamten mit dem Tode bedroht und beleidigt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - PKW durchwühlt

Zu einem versuchten Diebstahl aus zwei unverschlossenen PKW kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Langer Kamp in Aurich. Die betroffenen PKW, ein Mercedes und ein Honda, wurden am Freitagabend gegen 21:00 Uhr, unverschlossen abgestellt. Am Samstagmorgen stellten die Geschädigten fest, dass der Innenraum durchwühlt wurde. Gegenstände wurden nicht entwendet. Zeugen, welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden, Tel. 04941/6060

Aurich - Vereinsheim aufgebrochen

Im Zeitraum von Mittwochvormittag bis Samstagvormittag kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße Alter Heuweg in Aurich/Walle. Entwendet wurden hier unter anderem Getränke. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden, Tel. 04941/6060.

Aurich - Einbruch in Restaurant

Zu einem Einbruch in ein asiatisches Restaurant an der Leerer Landstraße in Aurich kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Am Samstagvormittag gegen 09:00 Uhr stellte der Geschädigte fest das eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Inneren wurden unter anderem Zigaretten entwendet. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden, Tel. 04941/6060

Altkreis Norden

Sonstiges

Im Bereich des PK Norden mussten die Beamten wiederholt Streitigkeiten schlichten. Hierbei standen die Streitenden zum Teil erheblich unter Alkoholeinfluss. Diese konnten durch die Beamten jedoch beruhigt werden, so dass keine weiteren Maßnahmen getroffen werden mussten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Vielzahl von Ruhestörungen. Nachdem die eingesetzten Beamten mit den Verursachern klärende Gespräche geführt hatten, zeigten sich die Verursacher einsichtig.

Landkreis Wittmund

-kein Beitrag-

