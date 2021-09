Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Pewsum - Auto beschädigt +++ Hage - Pedelec-Fahrer verletzt +++ Hage - Autofahrerin gesucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Pewsum - Auto beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Pewsum ein Auto beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Täter einen VW Golf in der Straße Möhlenhörn und verteilten eine klebrige Masse auf der Motorhaube. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Euro-Bereich. Die Tatzeit ist nach ersten Erkenntnissen gegen 1 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen in dem Bereich wahrgenommen haben, um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Hage - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Hage verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr war ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Nordrhein-Westfahlen auf dem Alten Postweg unterwegs und wollte nach rechts auf die Hagermarscher Straße fahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 29 Jahre alten Pedelec-Fahrer aus Dornum. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, wodurch der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde.

Hage - Autofahrerin gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in einem Kreisverkehr in Hage. Eine bislang unbekannte Frau fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Pkw in den Kreisel Berumer Allee / Hagermarscher Straße / Jägerweg in Richtung Hauptstraße. Als sie den Kreisverkehr verließ, übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen Jugendlichen, der mit seinem Fahrrad den Übergang befuhr. Sie stieß mit ihm zusammen. Der 16-Jährige stürzte und wurde verletzt. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie soll einen weißen Kleinwagen gefahren haben (möglicherweise mit dem Kennzeichen AUR-RS... oder NOR-RS...). Die Frau wird beschrieben als etwa 50 bis 60 Jahre alt mit weißgrauen, schulterlangen Haaren und schlanker Figur. Sie soll eine Brille getragen haben. Sachdienliche Hinweise auf die Autofahrerin nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell