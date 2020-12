Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1766) Notorischen Auto-Aufbrecher zweimal festgenommen - Haftantrag

NürnbergNürnberg (ots)

Am Sonntagmorgen (06.12.2020) wurde im Nürnberger Norden ein mutmaßlicher Auto-Aufbrecher zweimal festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen 47-Jährigen Tatverdächtigen.

Gegen 22:00 Uhr (Samstagabend) teilte ein Anwohner mit, dass er gerade einen Mann beobachte, welcher versuchte sein in der Otto-Lilienthal-Straße geparktes Auto aufzubrechen. Zudem soll der zunächst Unbekannte ein weiteres Fahrzeug angehen. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den tatverdächtigen 47-jährigen Mann vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wurde nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung in der Hardenbergstraße auf einen Mann aufmerksam, welcher sich verdächtig an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Bei der Kontrolle des Mannes konnte festgestellt werden, dass es sich wieder um den 47-Jährigen handelte. Zudem wiesen zwei Fahrzeuge Aufbruchspuren auf.

Der 47-Jährige wurde erneut festgenommen und wird nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. / Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell