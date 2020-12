Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1764) Auto in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

AnsbachAnsbach (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (06.12.2020) setzten Unbekannte ein Auto in Colmberg (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 04:00 Uhr teilte ein Anwohner der Einsatzzentrale mit, dass ein Am Schloßberg geparkter Pkw brennen soll. Beim Eintreffen der Feuerwehren schlugen bereits Flammen aus dem Fahrzeug (Nissan Qashqai). Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der Brand möglicherweise vorsätzlich durch den Einsatz von Brandbeschleuniger verursacht wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand eines Pkw in Colmberg im Juni 2020 besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell