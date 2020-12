Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1765) Bauwagen geriet in Brand

AnsbachAnsbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen (05.12.2020) geriet in Ansbach ein Bauwagen in Brand. Offenbar verursachte ein Lagerfeuer in dem Bauwagen den Brand.

Gegen 01:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand eines Bauwagens in der Naglerstraße gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand der Bauwagen bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte letztendlich gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich ein 51-jähriger obdachloser Mann in dem Bauwagen auf und schürte aufgrund der Temperaturen ein Feuer um sich aufzuwärmen. Hierbei griff das Feuer offenbar auf den Bauwagen über. Der 51-Jährige konnte sich selbst aus dem Bauwagen befreien und blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung strafrechtlich verantworten. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell