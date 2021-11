Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 05/06.11.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streitigkeiten enden in mehreren Körperverletzungen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es vor einem Tanzlokal in Aurich an der Großen Mühlenwallstraße zu einem lautstarken Tumult zwischen mindestens 10 Gästen der Lokalität. Im Verlauf des Einsatzes konnten die Beamten ermitteln, dass mehrere Gäste bereits im Lokal zunächst verbal in Streit geraten waren. Diese Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend vor das Gebäude. Anhand von ersten Erkenntnissen kam es dort zumindest zu zwei Körperverletzungen, bei denen u.a. ein 48-jähriger, alkoholisierter Auricher, einem 35-jährigen, ebenfalls aus Aurich stammendem Mann, mit einem Teleskopschlagstock auf den Oberarm schlug. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Weiterhin wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Um den genauen Hergang klären zu können, sind die Beamten auf die Angaben von Zeugen angewiesen. Diese werden daher gebeten, sich unter 04941/6060 mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen.

Aurich - Gullydeckel entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten, zumindest von zwei Grundstücken entlang der Wallinghausener Gaste, mehrere Schachtabdeckungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04941/6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Ihlow - Versuchter Einbruch

Am Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Friesenstraße in Ihlow einzudringen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch. Der oder die Täter konnten die verschlossene Tür nicht aufhebeln. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04941/6060 bei der Polizei zu melden.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend, um 21:47 Uhr, stellten Beamte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund im Rahmen der Streifenfahrt auf der Ihlower Straße einen, im Graben liegenden Mercedes Benz aus dem Landkreis Aurich fest. Bei Ansprache des Fahrzeugführers konnten die Beamten dann deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dann den ersten Verdacht. Der 22-jährige Fahrer aus Aurich war mit über 1,1 Promille unterwegs. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin wurden eine Blutprobe entnommen sowie die Fahrerlaubnis und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Großheide -Sprinterfahrer ohne Führerschein unterwegs! - Am Freitagvormittag gegen 11.20 Uhr wurde in Großheide, Sonnenblumenweg, ein Sprinterfahrer angehalten. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest war positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Am frühen Samstagmorgen gegen 05:25 Uhr kam es auf dem Jacksteder Weg in Wittmund zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Der 34-jährige Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchiert mit seinem Pkw einen dortigen Baum. Er sowie sein 3-jähriger Sohn wurden leicht verletzt.

Esens- Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern Am Freitag gegen 18:30 Uhr kam es in der Neuharlingersieler Straße in Esens zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern. Im Begegnungsverkehr kam es auf dem dortigen Radweg zum Zusammenstoß zwischen einen 14-Jährigen und einem 55-Jährigen. Hierbei verletzte sich einer der Beteiligter leicht.

Wittmund- Fahrt unter Alkohol und Betäubungsmitteln Am 05.11.2021 gegen 23:05 Uhr wurde in Wittmund ein 37-jähriger Wittmund kontrolliert, der mit seinem Pkw auf der Berliner Straße fuhr. Während der Kontrolle konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille. Des Weiteren bestätigte ein Drogenvortest die Einnahme von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt.

