Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 06/07.11.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl eines E-Scooters

Bereits im Zeitraum von Montag, dem 01.11.2021, bis Dienstag, den 02.11.2021, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Kickscooter" aus einer unverschlossenen Garage in der Zingelstraße in Südbrookmerland. Der Scooter konnte dann durch einen aufmerksamen Zeugen in den Folgetagen in einem Löschteich liegend wieder aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04941/6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert im Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei in Aurich einen 23- jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Aurich. Dabei stellten sie fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwillig durchgeführter Test lieferte Gewissheit. Der Fahrer war mit etwas über 0,7 Promille nicht mehr fahrtauglich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswirdrigkeitenverfahren eingeleitet.

Großefehn - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Glück im Unglück hatte am Samstagmorgen der 38-jährige Fahrer eines Hyundai aus dem Landkreis Aurich. Dieser befuhr um 07:10 die B72 aus Fahrtrichtung Leer kommend in Richtung Aurich. Dabei übersah er vermutl. aus Unachtsamkeit den vorausfahrenden Radlader eines 37-jährigen Mannes aus Westoverledingen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei zwar erheblicher Sachschaden entstand, glücklicherweise aber niemand verletzt wurde. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz / Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagmittag kontrollierten Polizeibeamte gegen 13:30 Uhr den Fahrer eines E-Scooters auf der Norddeicher Straße. Es wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer, ein 24-jährige Norder, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weswegen anschließend eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Mit Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Grimersumer Straße ist am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, ein 54-jähriger Mann aus der Krummhörn mit einem Lkw von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Lkw in einen angrenzenden Straßengraben gefahren. Der Lkw kippte hierbei auf die Seite. Weil Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Untere Wasserbehörde des Landkreises hinzugezogen. Es ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Widerstand gegen Einsatzkräfte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Esens zu einem Einsatz mit dem Rettungsdienst im Müller-Bogena-Ring. Da sich der 26-jährige Patient äußerst aggressiv zeigte und die zur Hilfe kommenden Rettungskräfte angriff, wurden die Polizei hinzugezogen. Mit vereinten Kräften konnte der Patient überwältigt werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren bezüglich des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Verkehrsgeschehen

Esens - Verkehrsunfallflucht

In Esens ist es am 05.11.2021 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Seilerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines roten Opel Corsa stellte ihren Pkw gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen 20:15 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem Wagen fest. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich offenbar ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund entgegen unter Telefon 04462-9110.

