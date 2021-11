Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberische Erpressung durch Schwarzfahrer

Stuttgart - Nord (ots)

Am Freitag (26.11.2021) gegen 10.00 Uhr gab ein 22-Jähriger bei einer Fahrausweiskontrolle in der Stadtbahn zunächst falsche Personalien an und wies sich mit einem Corona-Testdokument eines Bekannten aus. Um einer weiteren Kontrolle und der Aufdeckung seines tatsächlichen Namens zu entgehen, versuchte der fahrscheinlose Mann zu flüchten. Beim Festhalten verletzte er den 49-jährigen Kontrolleur leicht, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell