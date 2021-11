Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Fußgängerweg mutmaßlich gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Mittwochabend (24.11.2021) ein Fußgänger sowohl in der Heigelinstraße als auch in der Schelmenwasenstraße mutmaßlich gefährdet worden ist. Der 53 Jahre alte Mann überquerte gegen 18.00 Uhr zunächst einen Fußgängerüberweg in der Heigelinstraße, als ein Opel mit mutmaßlich erhöhter Geschwindigkeit und geringer Distanz an ihm vorbeigefahren sein soll. Als er auf Höhe einer Tankstelle in der Schelmenwasenstraße einen weiteren Fußgängerüberweg überqueren wollte, kam der Opel erneut auf ihn zugefahren und führte vor ihm eine Vollbremsung durch. Bevor der 53-Jährige den unbekannten Opel-Fahrer ansprechen konnte, fuhr dieser in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen rot-braunen Opel Corsa mit Stuttgarter Zulassung handeln. Zu dem männlichen Autofahrer ist nichts Näheres bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

