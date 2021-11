Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kombinierte Masche aus Schockanruf und falscher Polizeibeamter - Betrüger erbeuten erneut hohe Geldsumme und Schmuck

Stuttgart-Möhringen (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (24.11.2021) mit einer kombinierten Masche aus Schockanruf und falscher Polizeibeamter eine 82 Jahre alte Frau aus Stuttgart-Fasanenhof um eine höhere Geldsumme und Schmuck betrogen. Eine angebliche Polizeibeamtin rief die 82-Jährige gegen 16.00 Uhr an und täuschte vor, dass ihre Tochter einen schweren Autounfall verursacht habe. Um eine drohende Haftstrafe der Tochter abzuwenden, forderte die Betrügerin von ihr eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Die Seniorin ging auf die Forderung ein und übergab einer Abholerin an der Wohnungstür Bargeld in Höhe von über 10.000 Euro. Die Anruferin ließ jedoch nicht locker. Sie rief die 82-Jährige erneut an und forderte weiteres Geld. Abermals übergab die Seniorin Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sowie diversen Goldschmuck.

Aus diesen Gründen rät die Polizei:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Bekannten, denen Sie vertrauen. Kontaktieren Sie den Angehörigen, um den es geht, einfach selber und erkundigen Sie sich nach dessen Befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell