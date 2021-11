Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baustelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (25.11.2021) in eine Baustelle an der Kreuznacher Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 17.30 Uhr und 06.00 Uhr die Baustellentür eines mehrstöckigen Rohbaus auf und stahlen daraus Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

