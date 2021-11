Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Geschädigter und Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 79 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag (25.11.2021) an der Krehlstraße ein geparktes Auto gestreift und ist anschließend weitergefahren. Der 79-jährige soll mit seinem Renault gegen 17.10 Uhr den auf Höhe Hausnummer 37 geparkten, mutmaßlich dunklen Kleinwagen, beim Vorbeifahren gestreift haben. Der Fahrer soll zunächst angehalten haben. Als er offenbar keinen Schaden erkannte, soll er anschließend weitergefahren sein ohne die Polizei zu alarmieren. Zeugen und insbesondere der Besitzer des geparkten Kleinwagens werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

