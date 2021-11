Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt und bespuckt

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein 34-jähriger Mann beleidigte am Freitag (26.11.2021) gegen 19.25 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz aus heiterem Himmel zwei 23 und 28 Jahre alte Frauen auf sexueller Basis. Gleichzeitig fasste er den Frauen jeweils an Gesäß und Brust. Als sich diese hiergegen wehrten, wurde eine der beiden Geschädigten vom Täter bespuckt. Der Mann konnte festgenommen werden und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

