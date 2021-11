Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Während des Aufenthalts in einer Bar an der Steinstraße bemerkte ein 33-jähriger Mann am Sonntag (28.11.2021) gegen 00.20 Uhr, dass sich jemand an der hinteren Tasche seiner Hose zu schaffen machte und ihm die Geldbörse entwendete. Als er sich daraufhin umdrehte, bemerkte er eine männliche Person. Als er diese aufforderte, ihm seinen Geldbeutel zurückzugeben, stieß ihn der Beschuldigte von sich weg und versuchte, nach ihm zu schlagen. Ein Mitarbeiter der Bar kam dem Geschädigten zu Hilfe und brachte den Tatverdächtigen nach draußen, wo er den hinzugezogenen Polizeibeamten übergeben wurde. Bei der Durchsuchung des 31-jährigen Taschendiebs wurde die Geldbörse aufgefunden und konnte dem 33-Jährigen wieder übergeben werden. Der 31-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

