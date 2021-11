Polizeidirektion Hannover

POL-H: Maskierte überfallen Tankstelle in Kirchrode und erbeuten Geld - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Zwei unbekannte und maskierte Männer haben am Dienstag, 23.11.2021, im hannoverschen Stadtteil Kirchrode eine Tankstelle überfallen. Die Täter bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Messer sowie einer Schusswaffe und verlangten Bargeld. Mit der Beute ergriffen sie wenig später die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei betraten die beiden Täter am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Brabeckstraße in Kirchrode. Die Männer begaben sich zum Kassenbereich und verlangten von der 29 Jahre alten Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohten die Täter die Frau mit einer Schusswaffe und einem Messer. Mit der Beute traten sie kurz darauf die Flucht in unbekannte Richtung an. Die Mitarbeiterin überstand den Raub unverletzt und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld der Tankstelle verlief ohne Erfolg.

Laut der Zeugin waren beide Tatverdächtige etwa 25 Jahre alt. Einer der Männer wurde als etwa 1,70 Meter groß und schlank bis schmächtig beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jogginghose mit grünen Streifen am äußeren Hosenbein und schwarzen Schuhen mit Streifen, vermutlich der Marke Adidas, bekleidet. Zudem trug er dunkle Handschuhe sowie eine graue Maskierung mit zwei Gucklöchern. Darüber hinaus hatte er ein Messer bei sich.

Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß und von athletischer/muskulöser Statur. Laut Zeugen trug er eine schwarze Jogginghose und schwarze Daunenjacke. Auf der linken Brust prangte ein weißes Logo. An den Füßen trug er weiße oder graue Stoffsneaker. Neben dunklen Handschuhen fiel der Mann zudem durch eine hellblaue Maskierung, die wie ein Papiertuch wirkte und zwei Gucklöcher aufwies, auf. Dieser Täter war es, der die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedrohte.

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten beziehungsweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell