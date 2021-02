Polizei Münster

POL-MS: 23-Jähriger prallt alkoholisiert mit Auto gegen Garage - Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt - 10.000 Euro Sachschaden

Münster (ots)

Ein 23-Jähriger prallte am Dienstagmorgen (16.2., 4.55 Uhr) am Kiesekampweg alkoholisiert mit seinem BMW gegen eine Garage. Der Mann aus Lengerich war über die Coerheide gefahren und hatte die Königsberger Straße gekreuzt. Auf dem Kiesekampweg kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab und rutschte gegen die Garage. Gegenüber den von Zeugen alarmierten Polizisten entgegnete der 23-Jährige, dass er vor der Fahrt Alkohol getrunken hätte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Dem Lengericher wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielten die Beamten direkt ein. An dem Wagen und der Garage entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

