Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hecke angesteckt

Hemer (ots)

Am vergangenen Samstag, in den Mittagstunden, sah ein Zeuge zwei männliche Jugendliche, die im Bereich Ringstraße im Vorbeigehen eine Zigarette in eine dortige Hecke warfen. Einige Minuten später geriet die Hecke in Flammen. Der Zeuge konnte den Brand mittels Gartenschlauch löschen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinwiese zu den Verursachern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell